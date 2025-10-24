Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и ЦСКА

Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и ЦСКА
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА – действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы всегда играют очень жёстко и интенсивно. За последние два года именно москвичи останавливали нас в плей-офф. Чтобы иметь шанс на победу в субботнем матче, нам нужно чётко понимать, как играть с ними и быть максимально готовыми.

Намерены провести хорошую игру. Однако не знаем, окажется ли этого достаточно. В любом случае постараемся сделать всё, что в наших силах. У нас есть своё секретное оружие, и мы должны продемонстрировать его на площадке», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Материалы по теме
Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге
Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android