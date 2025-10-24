Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА – действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы всегда играют очень жёстко и интенсивно. За последние два года именно москвичи останавливали нас в плей-офф. Чтобы иметь шанс на победу в субботнем матче, нам нужно чётко понимать, как играть с ними и быть максимально готовыми.

Намерены провести хорошую игру. Однако не знаем, окажется ли этого достаточно. В любом случае постараемся сделать всё, что в наших силах. У нас есть своё секретное оружие, и мы должны продемонстрировать его на площадке», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.