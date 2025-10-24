Главный тренер «Зенита» Секулич объяснил, почему «Пари НН» проиграл его клубу в матче ЕЛ

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Секулич высказался о матче своих подопечных с командой «Пари Нижний Новгород», который завершился в пользу сине-бело-голубых со счётом 84:64.

«Мы приехали сюда хорошей командой и доказали это на площадке. Несмотря на то что «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации. Мы же забивали всё больше и больше, и баскетболисты начали играть, чтобы порадовать болельщиков. «Нижний» стал более уверен в своих действиях, они заиграли командно и слаженно, что добавило сложностей нашей игре. Но мы проговорили все ошибки и закончили так, как и должны были», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.