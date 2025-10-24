Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Анадолу Эфес — Фенербахче, результат матча 24 октября 2025, счет 69:79, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» в гостях обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Аудио-версия:
В Стамбуле (Турция) состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и «Фенербахче» из этого же города. Встреча завершилась победой «Фенербахче» со счётом 79:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
24 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
69 : 79
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Дозьер, Суидер, Османи, Йылмаз
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Хортон-Такер, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 12 очков и сделавший две передачи. Также 12 очков на счету Девона Холла, 10 очков на свой счёт записал Бонзи Колсон.

В составе «Анадолу Эфес» отличился Ник Уэйлер-Бэбб, набравший 17 очков и отдавший две передачи. 13 очков, три передачи и девять подборов на счету Шейна Ларкина. 10 очков и четыре подбора на свой счёт записал Изайя Кординье.

«Анадолу Эфес» одержал третью победу в шести матчах Евролиги. «Фенербахче» потерпел четвёртое поражение в шести встречах.

