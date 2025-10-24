«Фенербахче» в гостях обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

В Стамбуле (Турция) состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и «Фенербахче» из этого же города. Встреча завершилась победой «Фенербахче» со счётом 79:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 12 очков и сделавший две передачи. Также 12 очков на счету Девона Холла, 10 очков на свой счёт записал Бонзи Колсон.

В составе «Анадолу Эфес» отличился Ник Уэйлер-Бэбб, набравший 17 очков и отдавший две передачи. 13 очков, три передачи и девять подборов на счету Шейна Ларкина. 10 очков и четыре подбора на свой счёт записал Изайя Кординье.

«Анадолу Эфес» одержал третью победу в шести матчах Евролиги. «Фенербахче» потерпел четвёртое поражение в шести встречах.