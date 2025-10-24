19 очков Кендрика Нанна не помогли «Панатинаикосу» победить «Виртус» в матче Евролиги

Сегодня, 24 октября, на «Сегафредо Арене» в Болонье состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местным «Виртусом» и греческим «Панатинаикосом». Встреча завершилась со счётом 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22) в пользу итальянского клуба.

Самым результативным игроком в составе «Виртуса» стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Ему удалось набрать 22 очка, сделать два подбора, отдать одну передачу, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал 30-летний американский защитник Кендрик Нанн. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора, а также отдал одну передачу.