«Олимпиакос» победил «Баварию» с отрывом в 25 очков в матче Евролиги

Сегодня, 24 октября, в Мюнхене состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги между немецкой командой «Бавария» и греческим клубом «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) в пользу коллектива из Греции.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 29-летний греко-американский защитник Тайлер Дорси. Ему удалось набрать 19 очков, сделать один подбор, отдать две передачи, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал 29-летний немецкий защитник Андреас Обст. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал один подбор, а также отдал одну передачу.