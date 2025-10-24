Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» победил «Баварию» с отрывом в 25 очков в матче Евролиги

«Олимпиакос» победил «Баварию» с отрывом в 25 очков в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в Мюнхене состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги между немецкой командой «Бавария» и греческим клубом «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) в пользу коллектива из Греции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
71 : 96
Олимпиакос
Пирей, Греция
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Габриэль, Болдуин
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ли, Везенков, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 29-летний греко-американский защитник Тайлер Дорси. Ему удалось набрать 19 очков, сделать один подбор, отдать две передачи, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал 29-летний немецкий защитник Андреас Обст. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал один подбор, а также отдал одну передачу.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android