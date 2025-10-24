Скидки
Главная Баскетбол Новости

Партизан — Париж, результат матча 24 октября 2025, счет 83:101, Евролига-2025/2026

21 очко Хифи помогло «Парижу» обыграть «Партизан» в Евролиге
Комментарии

В Белграде (Сербия) состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и «Париж» из одноимённого города. Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:83.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
83 : 101
Париж
Париж, Франция
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Mijailovic, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Надир Хифи, набравший 21 очко и совершивший шесть подборов. 17 очков на свой счёт записал Себастьян Эррера. По 14 очков набрали Джастин Робинсон и Якуба Уаттара.

В составе «Партизана» отличился Стерлинг Браун, набравший 25 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 16 очков, пять передач и один подбор на счету Дуэйна Вашингтона.

«Париж» одержал четвёртую победу в шести матчах Евролиги. «Партизан» потерпел третье поражение в шести встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
