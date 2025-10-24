21 очко Хифи помогло «Парижу» обыграть «Партизан» в Евролиге

В Белграде (Сербия) состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и «Париж» из одноимённого города. Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Надир Хифи, набравший 21 очко и совершивший шесть подборов. 17 очков на свой счёт записал Себастьян Эррера. По 14 очков набрали Джастин Робинсон и Якуба Уаттара.

В составе «Партизана» отличился Стерлинг Браун, набравший 25 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 16 очков, пять передач и один подбор на счету Дуэйна Вашингтона.

«Париж» одержал четвёртую победу в шести матчах Евролиги. «Партизан» потерпел третье поражение в шести встречах.