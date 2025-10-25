Скидки
Енисей — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Баскетбол

Евролига: результаты матчей 24 октября

Евролига: результаты матчей 24 октября
В пятницу, 24 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 24 октября:

«Анадолу Эфес» — «Фенербахче» — 68:79;
«Виртус» — «Панатинаикос» — 92:75;
«Партизан» — «Париж» — 83:101;
«Бавария» — «Олимпиакос» — 71:96.

Лидером Евролиги в настоящий момент является «Хапоэль», на счету которого пять побед при одном поражении. На второй строчке расположился «Виртус» с показателем четыре победы и два поражения. Замыкает тройку сильнейших «Париж», выигравший четыре матча из шести.

Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
