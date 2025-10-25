Главный тренер «Пари НН» назвал причину поражения клуба в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался насчёт поражения своих подопечных в матче с санкт-петербургским клубом «Зенит», который завершился в пользу сине-бело-голубых со счётом 84:64.

«Ключевую роль сыграло то, что не забили свободные и открытые броски, проиграли подбор. В первой половине «Зенит» собирал все подборы. Так невозможно выигрывать. Во второй половине что-то где-то получилось, но, к сожалению, не смогли начать так с самого начала», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.