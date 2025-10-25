Скидки
Енисей — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Баскетбол Новости

Главный тренер «Пари НН» назвал причину поражения клуба в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» назвал причину поражения клуба в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался насчёт поражения своих подопечных в матче с санкт-петербургским клубом «Зенит», который завершился в пользу сине-бело-голубых со счётом 84:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
64 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 13, Попов - 13, Карпенков - 12, Лукач - 7, Платонов - 6, Шендеров - 6, Вашингтон - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Зоткин
Зенит: Пойтресс - 23, Рэндольф - 22, Мартюк - 9, Жбанов - 8, Емченко - 8, Воронцевич - 6, Фрейзер - 3, Земский - 3, Щербенев - 2, Узинский, Кривых, Дулкай

«Ключевую роль сыграло то, что не забили свободные и открытые броски, проиграли подбор. В первой половине «Зенит» собирал все подборы. Так невозможно выигрывать. Во второй половине что-то где-то получилось, но, к сожалению, не смогли начать так с самого начала», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.

Комментарии
