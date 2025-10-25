Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал двух лучших тяжёлых форвардов НБА в данный момент

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о двух лучших тяжёлых форвардов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

«Первый — это Яннис Адетокунбо, второй — Эван Мобли», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В прошлом сезоне НБА Адетокунбо («Милуоки Бакс») принял участие в 70 матчах (регулярного чемпионата и плей-офф), в которых в среднем набирал 30,5 очка, 12,2 подбора и 6,5 передачи. Мобли («Кливленд Кавальерс») сыграл с 79 матчах регулярки и плей-офф, где в среднем набирал 18,4 очка, 9,2 подбора и три передачи.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

