«Спор закончен». Оладжьювон ответил, кто величайший игрок НБА – Джордан или Леброн

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хаким Оладжьювон рассказал, почему в спорах о величайшем баскетболисте всех времён отдаёт предпочтение Майклу Джордану, а не Леброну Джеймсу. По словам легендарного центрового, решающим фактором для него стало то, как Джордан помог популяризировать НБА по всему миру.

«Если разобраться, нужно отдать должное Джордану. Это заканчивает все споры, потому что его достижения и историческое влияние неоспоримы. Когда НБА вышла на мировой уровень, кто тогда был лидером? Это как в футболе с Пеле: многие не видели его игр, но, когда говоришь о футболе, вспоминаешь Пеле. Так вот, в баскетболе Джордан стал тем самым человеком, кто нёс игру по всему миру», – сказал Хаким на канале First Things First в YouTube.

Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии: