Главный тренер «Валенсии» высказался о возможном бойкоте матчей Евролиги в Израиле

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес ответил на вопрос по поводу возможного отказа клуба проводить матчи Евролиги в Израиле. Ранее стало известно, что турнир принял решение возобновить проведение игр на территории Израиля с учётом прекращения огня в Секторе Газа.

«Я всего лишь тренер, так что этот вопрос следует задавать не мне. Как я уже сказал, я за то, чтобы всё проходило в нормальном режиме. Это спорт. Мы просто хотим, чтобы каждая команда проводила свои домашние и выездные матчи регулярно.

Но если вы спрашиваете меня как тренера «Валенсии», а не как человека, владеющего всей информацией, то должен сказать, что мы обеспокоены. Очевидно, что нам предоставят гарантии безопасности — конечно, — и мы постараемся справиться с ситуацией максимально спокойно», — приводит слова Мартинеса Sportando.

