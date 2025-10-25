Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Валенсии» высказался о возможном бойкоте матчей Евролиги в Израиле

Главный тренер «Валенсии» высказался о возможном бойкоте матчей Евролиги в Израиле
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес ответил на вопрос по поводу возможного отказа клуба проводить матчи Евролиги в Израиле. Ранее стало известно, что турнир принял решение возобновить проведение игр на территории Израиля с учётом прекращения огня в Секторе Газа.

«Я всего лишь тренер, так что этот вопрос следует задавать не мне. Как я уже сказал, я за то, чтобы всё проходило в нормальном режиме. Это спорт. Мы просто хотим, чтобы каждая команда проводила свои домашние и выездные матчи регулярно.

Но если вы спрашиваете меня как тренера «Валенсии», а не как человека, владеющего всей информацией, то должен сказать, что мы обеспокоены. Очевидно, что нам предоставят гарантии безопасности — конечно, — и мы постараемся справиться с ситуацией максимально спокойно», — приводит слова Мартинеса Sportando.

Сейчас читают:
Тренер «Валенсии» обозначил вопрос после решения Евролиги возобновить игры в Израиле

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android