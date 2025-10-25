Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин второй раз подряд выходит на матч НБА со скамейки запасных

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Кливленд Кавальерс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 0:0.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
3-я четверть
61 : 83
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Уильямс, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Сараф, Траоре
Кливленд Кавальерс: Болл, Брайант, Мобли, Меррилл, Портер, Тайсон, Нэнс, Проктор, Аллен, Уэйд, Траверс, Томлин, Митчелл

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начинает этот матч на скамейке запасных. В стартовую пятёрку вышли Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер и Николас Клэкстон. Первый матч сезона с «Шарлотт» Дёмин также начал в запасе.

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

