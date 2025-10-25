«Бруклин, привет!» Дёмин поприветствовал фанатов «Нетс» на первом домашнем матче сезона

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин перед первым домашним матчем «Бруклина» с «Кливленд Кавальерс» в регулярном сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) публично обратился к болельщикам своей команды.

«Бруклин, привет! Мы невероятно рады увидеть всех вас сегодня вечером на нашем первом домашнем матче в этом сезоне. Очень ценим вашу поддержку и с нетерпением ждём встречи. Вперёд, «Нетс!» — сказал Дёмин в видео, опубликованном пресс-службой «Нетс».

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.