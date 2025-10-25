Скидки
Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Кливленд Кавальерс, результат матча 25 октября 2025, счёт 124:131, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

Егор Дёмин набрал 9+6+4 в проигранном матче «Бруклина» с «Кливлендом» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались команды «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». Игра проходила на стадионе «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке (США) и закончилась победой гостей со счётом 131:124.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, который набрал 35 очков и сделал два подбора и пять результативных передач. У хозяев больше всех очков набрал защитник из США Кэмерон Томас: 33 очка, два подбора и девять передач.

Егор Дёмин Подробнее

19-летний российский защитник/форвард «Нетс» Егор Дёмин провёл второй свой матч в НБА. По итогам игры он набрал девять очков, также в его активе шесть подборов и четыре передачи за 25 минут на паркете. Показатель «плюс-минус» составил «+4».

Теперь «Бруклин» начнёт выездную серию и 26 октября сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Кливленд» на своём паркете 27 октября примет «Милуоки Бакс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
