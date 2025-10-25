Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

31 очко Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» в НБА. У «Селтикс» — 2-е поражение

В ночь с 24 на 25 октября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались команды «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Игра проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев со счётом 105:95.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 95
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 26, Бриджес - 12, Макбрайд - 10, Ануноби - 10, Кларксон - 6, Ябуселе - 3, Шамет - 3, Харт - 2, Колек - 2, Дадье, Диавара, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 23, Хозер - 18, Уайт - 15, Саймонс - 10, Притчард - 8, Кета - 8, Тиллман - 7, Гонсалес - 6, Майнотт, Уолш, Шейерман, Уильямс, Буше

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 31 очко и сделал три подбора и пять результативных передач. У гостей больше всех очков набрал форвард Джейлен Браун: 23 очка, четыре подбора и три передачи.

В следующей встрече «Нью-Йорк Никс» встретится в гостях с «Майами Хит» 27 октября. «Бостон Селтикс» сыграет на выезде с «Детройт Пистонс» 26 октября. Для «Бостона» сегодяшнее поражение стало вторым в текущем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

