31 очко Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» в НБА. У «Селтикс» — 2-е поражение

В ночь с 24 на 25 октября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались команды «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Игра проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев со счётом 105:95.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 31 очко и сделал три подбора и пять результативных передач. У гостей больше всех очков набрал форвард Джейлен Браун: 23 очка, четыре подбора и три передачи.

В следующей встрече «Нью-Йорк Никс» встретится в гостях с «Майами Хит» 27 октября. «Бостон Селтикс» сыграет на выезде с «Детройт Пистонс» 26 октября. Для «Бостона» сегодяшнее поражение стало вторым в текущем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.