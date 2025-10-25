Егор Дёмин объяснил, почему не бросает со средней дистанции в матчах НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) высказался по поводу важности набора очков со средней дистанции в современной лиге.

«Сейчас увидел интересный вопрос в комментариях: «Почему не бросаешь средние, хотя есть возможность?» В НБА есть куча специальных людей в командах, которые считают самые разные статистические показатели, о которых иногда даже сложно подумать. Отсутствие средних бросков в НБА объясняется тем, что по статистике PPP (Point per position) является крайне неэффективным броском по сравнению с завершением на кольцо или трёхочковым броском. Поэтому 90% тренеров избегают этих позиций и бросков.

Но! Вы скажете, чего ты тут рассказываешь пургу какую-то, вон Дюрант, Букер, Шей, Тейтум и т.д. На то они и есть те кто они есть. Они отработали этот бросок до такой степени что для них это лёгкость, и они совершают их на высоком проценте реализации! В нашей команде, например, вопросов не возникнет ни у кого, если Майкл Портер или Кэм Томас это исполняют — они имеют высокий процент и у них на это зелёный свет. А мне остаётся только над этим всё больше работать на тренировках чтобы получить доверие на эти броски», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.