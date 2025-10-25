Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» Фернандес высказался о судействе после матча «Нетс» с «Кливлендом»

Тренер «Бруклина» Фернандес высказался о судействе после матча «Нетс» с «Кливлендом»
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал судейство после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131), в котором 19-летний российский защитник Егор Дёмин отметился девятью очками и шестью подборами за 25 минут на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Я думал, что мы играли достаточно агрессивно. В лиге налажено отличное взаимодействие. Наверное, мне стоит связаться с представителями и спросить, как нам добиться чуть более благосклонных решений со стороны судей? Надеюсь, я смогу получить какие‑то рекомендации по этому поводу», — заявил Фернандес во время послематчевого интервью.

Сейчас читают:
Почти сотворили чудо: Егор Дёмин и «Бруклин». Главные выводы по второй игре Егора в НБА
Почти сотворили чудо: Егор Дёмин и «Бруклин». Главные выводы по второй игре Егора в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android