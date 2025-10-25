Тренер «Бруклина» Фернандес высказался о судействе после матча «Нетс» с «Кливлендом»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал судейство после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131), в котором 19-летний российский защитник Егор Дёмин отметился девятью очками и шестью подборами за 25 минут на паркете.

«Я думал, что мы играли достаточно агрессивно. В лиге налажено отличное взаимодействие. Наверное, мне стоит связаться с представителями и спросить, как нам добиться чуть более благосклонных решений со стороны судей? Надеюсь, я смогу получить какие‑то рекомендации по этому поводу», — заявил Фернандес во время послематчевого интервью.