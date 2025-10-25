Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Названо достижение, которое покорилось Егору Дёмину после второго матча в НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:131.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности около 25 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 5 трёхочковые), шесть подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», семь точных трёхочковых от 19-летнего россиянина за две первые игры в НБА — это повторение третьего результата в истории лиги среди новичков, установленного ранее Киганом Мюррэем из «Сакраменто Кингз».

