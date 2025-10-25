Названо достижение, которое покорилось Егору Дёмину после второго матча в НБА

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:131.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности около 25 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 5 трёхочковые), шесть подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», семь точных трёхочковых от 19-летнего россиянина за две первые игры в НБА — это повторение третьего результата в истории лиги среди новичков, установленного ранее Киганом Мюррэем из «Сакраменто Кингз».