Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами» обыграл «Мемфис» в матче НБА, Владислав Голдин не сыграл

«Майами» обыграл «Мемфис» в матче НБА, Владислав Голдин не сыграл
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете арены «ФедЭксФорум» (Мемфис, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Мемфис Гриззлиз» и «Майами Хит». Гости площадки проиграли встречу со счётом 114:146.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
114 : 146
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 19, Кауард - 16, Альдама - 13, Морант - 12, Уэллс - 9, Смолл - 9, Проспер - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Холл - 7, Джексон - 5, Ландейл - 4, Кончар - 3, Спенсер - 2
Майами Хит: Адебайо - 24, Йович - 20, Уэр - 19, Жакез-мл. - 17, Пауэлл - 15, Фонтеккио - 14, Смит - 10, Уиггинс - 10, Ларссон - 8, Джонсон - 5, Янг - 2, Митчелл - 2

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин в матче не принял участие.

Самым результативным игроком матча стал Бэм Адебайо («Хит») — 24 очков, пять подборов и четыре ассиста. Джарен Джексон из «Мемфиса» набрал 19 очков, три подбора и один ассист.

В следующей встрече «Мемфис Гриззлиз» встретится дома с «Индианой Пэйсерс» 26 октября. «Майами Хит» сыграет дома с «Нью-Йорк Никс» 27 октября.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC
Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android