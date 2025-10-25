«Майами» обыграл «Мемфис» в матче НБА, Владислав Голдин не сыграл

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете арены «ФедЭксФорум» (Мемфис, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Мемфис Гриззлиз» и «Майами Хит». Гости площадки проиграли встречу со счётом 114:146.

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин в матче не принял участие.

Самым результативным игроком матча стал Бэм Адебайо («Хит») — 24 очков, пять подборов и четыре ассиста. Джарен Джексон из «Мемфиса» набрал 19 очков, три подбора и один ассист.

В следующей встрече «Мемфис Гриззлиз» встретится дома с «Индианой Пэйсерс» 26 октября. «Майами Хит» сыграет дома с «Нью-Йорк Никс» 27 октября.