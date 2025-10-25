Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, что поразило его на трибунах после матча с «Кливлендом»

Егор Дёмин рассказал, что поразило его на трибунах после матча с «Кливлендом»
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) отреагировал на поддержку со стороны болельщиков своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Это напомнило мне о временах в BYU, когда студенческий сектор так же яростно поддерживал нас. Честно говоря, это было очень круто.

Я чувствовал себя прекрасно, глядя на трибуны и видя, как люди встают и поддерживают нас аплодисментами. Для меня это был невероятный момент», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.

Сейчас читают:
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА

Дёмин поделился памятными моментами из Макао:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android