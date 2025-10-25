Егор Дёмин рассказал, что поразило его на трибунах после матча с «Кливлендом»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) отреагировал на поддержку со стороны болельщиков своей команды.

«Это напомнило мне о временах в BYU , когда студенческий сектор так же яростно поддерживал нас. Честно говоря, это было очень круто.

Я чувствовал себя прекрасно, глядя на трибуны и видя, как люди встают и поддерживают нас аплодисментами. Для меня это был невероятный момент», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.

