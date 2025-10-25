Егор Дёмин рассказал, что поразило его на трибунах после матча с «Кливлендом»
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) отреагировал на поддержку со стороны болельщиков своей команды.
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин
«Это напомнило мне о временах в BYU, когда студенческий сектор так же яростно поддерживал нас. Честно говоря, это было очень круто.
Я чувствовал себя прекрасно, глядя на трибуны и видя, как люди встают и поддерживают нас аплодисментами. Для меня это был невероятный момент», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.
Сейчас читают:
Дёмин поделился памятными моментами из Макао:
