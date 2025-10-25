35 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Портленд» в НБА

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете арены «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 139:119.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз») — 35 очков, шесть подборов и три ассиста. Дени Авдия из «Портленда» набрал 26 очков, сделал пять подборов и шесть ассистов.

В следующей встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс» 27 октября. «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет дома с «Мемфис Гриззлиз» 28 октября.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.