Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Портленд Трэйл Блэйзерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 25 октября 2025, счёт 139:119, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

35 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Портленд» в НБА
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете арены «Мода-центр» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 139:119.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
139 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Грант - 22, Камара - 19, Шарп - 17, Клингэн - 14, Мюррэй - 13, Холидэй - 12, Тибулл - 10, Уэсли - 4, Yang - 2, Рупер, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Куминга - 16, Батлер - 14, Грин - 12, Подзиемски - 8, Ричард - 7, Муди - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пост - 5, Спенсер - 4, Сантос - 3, Хилд - 2, Пэйтон II

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз») — 35 очков, шесть подборов и три ассиста. Дени Авдия из «Портленда» набрал 26 очков, сделал пять подборов и шесть ассистов.

В следующей встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс» 27 октября. «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет дома с «Мемфис Гриззлиз» 28 октября.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
