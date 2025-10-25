Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 25 октября 2025, счёт 128:110, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

49 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту Тимбервулвз» в НБА


В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете арены «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США), завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:110.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 49, Ривз - 25, Хатимура - 23, Эйтон - 15, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рэндл - 26, Дивинченцо - 13, Макдэниелс - 10, Хиланд - 9, Кларк - 9, Рид - 5, Беранже - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Джузэнг - 1, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Конли

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Лейкерс») — 49 очков, 11 подборов и восемь ассистов. Энтони Эдвардс из «Миннесоты» набрал 31 очко, четыре подбора и пять ассистов.

В следующей встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится на выезде с «Сакраменто Кингз» 26 октября. «Миннесота Тимбервулвз» сыграет в гостях с «Индианой Пэйсерс». Оба матча пройдут 27 октября.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
