49 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту Тимбервулвз» в НБА

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете арены «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США), завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:110.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Лейкерс») — 49 очков, 11 подборов и восемь ассистов. Энтони Эдвардс из «Миннесоты» набрал 31 очко, четыре подбора и пять ассистов.

В следующей встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится на выезде с «Сакраменто Кингз» 26 октября. «Миннесота Тимбервулвз» сыграет в гостях с «Индианой Пэйсерс». Оба матча пройдут 27 октября.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.