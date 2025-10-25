Домантас Сабонис стал автором победного броска в матче НБА «Сакраменто» — «Юта»

Центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

Примечательно, что именно Сабонису выпала честь совершить решающий бросок. За шесть секунд до конца основного времени при счёте 103:104 в пользу гостей Домантас завладел мячом после подбора на чужом щите и, несмотря на фол соперника, сумел набрать два очка. Этот результативный эпизод принёс «Сакраменто» победу.

Сабонис провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 12 очков (6 из 9 с игры), сделав 12 подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-15».