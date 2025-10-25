Скидки
Домантас Сабонис стал автором победного броска в матче НБА «Сакраменто» — «Юта»

Центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 104
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Лавин - 31, Монк - 20, Шрёдер - 17, Сабонис - 12, Уэстбрук - 7, Дерозан - 7, Шарич - 5, Эллис - 4, Джонс - 2, Макдермотт, Юбэнкс, Картер, Плауден, Кардуэлл, Raynaud
Юта Джаз: Маркканен - 33, Джордж - 18, Сенсабо - 15, Клейтон - 10, Филиповски - 10, Михайлюк - 9, Нуркич - 4, Кесслер - 3, Хендрикс - 2, Уильямс, Харклесс, Бэйли, Андерсон, Чьебв, Лав

Примечательно, что именно Сабонису выпала честь совершить решающий бросок. За шесть секунд до конца основного времени при счёте 103:104 в пользу гостей Домантас завладел мячом после подбора на чужом щите и, несмотря на фол соперника, сумел набрать два очка. Этот результативный эпизод принёс «Сакраменто» победу.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сабонис провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 12 очков (6 из 9 с игры), сделав 12 подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-15».

