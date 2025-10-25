Виктору Вембаньяме не хватило всего одного блок-шота до уникального достижения в НБА

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:116 в овертайме.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 29 очков (13 из 23 с игры, 3 из 4 — штрафные), сделав 11 подборов, девять блок-шотов, две передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-12».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Виктор остановился всего в одном блок-шоте от уникального трипл-дабла с блоками. В последний раз такое достижение покорялось как раз Вембаньяме в 2024 году. Ранее оно поддавалось Клинту Капеле в 2021 году, Энтони Дэвису — в 2018-м, а также четырежды — Хассану Уайтсайду в период с 2015 по 2016 год.