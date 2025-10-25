Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Виктору Вембаньяме не хватило всего одного блок-шота до уникального достижения в НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:116 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 120
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Мёрфи - 24, Пул - 19, Куин - 15, Фирс - 11, Бей - 9, Хоукинс - 7, Джонс, Дикинсон, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Альварадо, Александер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Васселл - 23, Касл - 14, Корнет - 14, Харпер - 11, Джонсон - 8, Шампани - 7, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Брайант, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 29 очков (13 из 23 с игры, 3 из 4 — штрафные), сделав 11 подборов, девять блок-шотов, две передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-12».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Виктор остановился всего в одном блок-шоте от уникального трипл-дабла с блоками. В последний раз такое достижение покорялось как раз Вембаньяме в 2024 году. Ранее оно поддавалось Клинту Капеле в 2021 году, Энтони Дэвису — в 2018-м, а также четырежды — Хассану Уайтсайду в период с 2015 по 2016 год.

