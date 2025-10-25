Егор Дёмин рассказал, над чем намерен работать после двух матчей в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) прокомментировал тот факт, что за последние две игры практически не шёл в проходы и ни разу не бросил из-под кольца.

«Это однозначно тот аспект, который мне нужно улучшить в своей игре на новом уровне и при возросшей физической нагрузке. Думаю, именно здесь мои организаторские способности могут выйти на совершенно иной уровень, если я буду чаще проходить под кольцо.

Важно также и моё мышление — насколько я настроен играть агрессивно. Мне предстоит поработать над этим комплексно: и в плане физики, и техники, и психологии», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.