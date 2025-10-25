Лука Дончич установил один из рекордов результативности «Лейкерс» на старте сезона НБА

Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:110.

Дончич провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 49 очков (14 из 23 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 16 из 19 — штрафные), сделав 11 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Как отмечает портал Basketball Forever в социальной сети X, Дончич установил рекорд «Лейкерс» по количеству очков, набранных в первых двух матчах регулярного чемпионата, — 92. Ранее словенский баскетболист записал на свой счёт 43 очка в игре с «Голден Стэйт Уорриорз».