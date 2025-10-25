Скидки
Лука Дончич установил один из рекордов результативности «Лейкерс» на старте сезона НБА

Лука Дончич установил один из рекордов результативности «Лейкерс» на старте сезона НБА
Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:110.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 49, Ривз - 25, Хатимура - 23, Эйтон - 15, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рэндл - 26, Дивинченцо - 13, Макдэниелс - 10, Хиланд - 9, Кларк - 9, Рид - 5, Беранже - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Джузэнг - 1, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Конли

Дончич провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 49 очков (14 из 23 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 16 из 19 — штрафные), сделав 11 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Как отмечает портал Basketball Forever в социальной сети X, Дончич установил рекорд «Лейкерс» по количеству очков, набранных в первых двух матчах регулярного чемпионата, — 92. Ранее словенский баскетболист записал на свой счёт 43 очка в игре с «Голден Стэйт Уорриорз».

