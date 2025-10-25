Видео: лучшие моменты Егора Дёмина во втором матче НБА, в котором он оформил 9+6+4

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:131.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности около 25 минут, набрав суммарно девять очков (3 из 5 трёхочковые), сделав шесть подборов и четыре передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+4». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео лучших моментов с участием российского баскетболиста.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.