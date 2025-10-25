Единая лига: расписание матчей 25 октября
Сегодня, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» подготовил полное расписание дня.
Единая лига. Расписание матчей на 25 октября:
12:00 мск — «Енисей» — «Уралмаш»;
14:00 мск — ЦСКА — УНИКС;
16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самарская область
На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.
