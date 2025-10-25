Единая лига: расписание матчей 25 октября

Сегодня, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» подготовил полное расписание дня.

Единая лига. Расписание матчей на 25 октября:

12:00 мск — «Енисей» — «Уралмаш»;

14:00 мск — ЦСКА — УНИКС;

16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Самара».

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.