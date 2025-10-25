Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 25 октября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 25 октября: поражения «Далласа», «Хьюстона» и «Голден Стэйт»
В ночь на 25 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 25 октября:

«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» — 116:122;
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс» — 107:111;
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» -105:95;
«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:131;
«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 114:146;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:120 ОТ;
«Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс» — 111:115;
«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 107:117;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 128:110;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 139:119;
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 105:104;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 129:102.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
