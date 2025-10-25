НБА: результаты игр 25 октября: поражения «Далласа», «Хьюстона» и «Голден Стэйт»

В ночь на 25 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 25 октября:

«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» — 116:122;

«Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс» — 107:111;

«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» -105:95;

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 124:131;

«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 114:146;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:120 ОТ;

«Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс» — 111:115;

«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 107:117;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 128:110;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 139:119;

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 105:104;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 129:102.