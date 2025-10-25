Видео: Егору Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед первой домашней игрой

В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» устроили акцию для своих игроков, подарив каждому по красной розе перед первым домашним матчем в сезоне-2025/2026.

Коллектив из «Нью-Йорка» в ночь на 25 октября принимал на арене «Барклайс-центр» одного из лидеров прошлого сезона — «Кливленд Кавальерс». Подопечные Жорди Фернандеса уступили со счётом 124:131.

Российский защитник Егор Дёмин провёл второй свой матч в НБА. По итогам игры он набрал девять очков, также в его активе шесть подборов и четыре передачи за 25 минут на паркете. Коэффициент полезности россиянина составил «+4».