Видео: Егору Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед первой домашней игрой
В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» устроили акцию для своих игроков, подарив каждому по красной розе перед первым домашним матчем в сезоне-2025/2026.
Коллектив из «Нью-Йорка» в ночь на 25 октября принимал на арене «Барклайс-центр» одного из лидеров прошлого сезона — «Кливленд Кавальерс». Подопечные Жорди Фернандеса уступили со счётом 124:131.
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин
Российский защитник Егор Дёмин провёл второй свой матч в НБА. По итогам игры он набрал девять очков, также в его активе шесть подборов и четыре передачи за 25 минут на паркете. Коэффициент полезности россиянина составил «+4».
