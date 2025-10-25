Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Егору Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед первой домашней игрой

Видео: Егору Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед первой домашней игрой
Комментарии

В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» устроили акцию для своих игроков, подарив каждому по красной розе перед первым домашним матчем в сезоне-2025/2026.

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА

Коллектив из «Нью-Йорка» в ночь на 25 октября принимал на арене «Барклайс-центр» одного из лидеров прошлого сезона — «Кливленд Кавальерс». Подопечные Жорди Фернандеса уступили со счётом 124:131.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

Российский защитник Егор Дёмин провёл второй свой матч в НБА. По итогам игры он набрал девять очков, также в его активе шесть подборов и четыре передачи за 25 минут на паркете. Коэффициент полезности россиянина составил «+4».

Сейчас читают:
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android