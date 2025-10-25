Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

«Приятно смотреть». Андрей Кириленко высказался о дебютных играх Егора Дёмина в НБА

«Приятно смотреть». Андрей Кириленко высказался о дебютных играх Егора Дёмина в НБА
Легендарный российский игрок и президент РФБ Андрей Кириленко высказался о двух дебютных матчах Егора Дёмина в североамериканской лиге.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Вот прошла и вторая игра. И действительно очень приятно смотреть за Егором. Вторую игру он начинает достаточно уверенно, достаточно активно. И, конечно, это удовольствие — наблюдать, когда вроде бы, казалось, там молодой парень, который только пришёл в лигу, уже там не волнуется. Хотя я уверен, что он волнуется. Но во всяком случае не показывает этого. Активен, агрессивен и настроен на борьбу. Это очень классно и, конечно же, приятно смотреть за такой игрой. Если сравнивать две игры — мне показалось, что многого не изменилось, всё равно акцент на игре с периметра, хотя в этом матче уже он более был сосредоточен, и на щит шёл, и больше партнёров смотрел, хотя и не в ущерб своей атаке.

И уверен, что время игровое у него будет увеличиваться. Поэтому надо, чтоб продолжал в таком же духе. Мне нравится, что он действительно стал очень активен и стал угрозой с периметра, если раньше даже посмотреть университетский баскетбол, его трёхочковый — у него была атака, но он ей достаточно редко пользовался. А здесь у него есть этот акцент, он настроен. Видно, что очень активно и хорошо поработал в течение лета», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

