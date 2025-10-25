«Приятно смотреть». Андрей Кириленко высказался о дебютных играх Егора Дёмина в НБА

Легендарный российский игрок и президент РФБ Андрей Кириленко высказался о двух дебютных матчах Егора Дёмина в североамериканской лиге.

«Вот прошла и вторая игра. И действительно очень приятно смотреть за Егором. Вторую игру он начинает достаточно уверенно, достаточно активно. И, конечно, это удовольствие — наблюдать, когда вроде бы, казалось, там молодой парень, который только пришёл в лигу, уже там не волнуется. Хотя я уверен, что он волнуется. Но во всяком случае не показывает этого. Активен, агрессивен и настроен на борьбу. Это очень классно и, конечно же, приятно смотреть за такой игрой. Если сравнивать две игры — мне показалось, что многого не изменилось, всё равно акцент на игре с периметра, хотя в этом матче уже он более был сосредоточен, и на щит шёл, и больше партнёров смотрел, хотя и не в ущерб своей атаке.

И уверен, что время игровое у него будет увеличиваться. Поэтому надо, чтоб продолжал в таком же духе. Мне нравится, что он действительно стал очень активен и стал угрозой с периметра, если раньше даже посмотреть университетский баскетбол, его трёхочковый — у него была атака, но он ей достаточно редко пользовался. А здесь у него есть этот акцент, он настроен. Видно, что очень активно и хорошо поработал в течение лета», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.