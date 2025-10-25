Фернандес — о Дёмине: я горжусь им. Теперь важно, сможет ли он сделать следующий шаг

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) оценил выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина.

«Он готов выполнять свою работу. Как видно по статистике — четыре передачи, шесть подборов, девять очков и пять выполненных трёхочковых. Но для меня количество забитых мячей не так важно, мне важна его нацеленность на игру. Он бросает, и я каждый раз уверен, что мяч обязательно попадёт в кольцо. Конечно, из минусов — четыре потери, но такое случается. Сейчас у этих ребят игра идёт на очень высокой скорости, и это нормально для молодых баскетболистов.

Но я действительно горжусь им. Теперь важно, сможет ли он сделать следующий шаг, как он будет расти дальше. Он провёл на площадке 24 минуты — это отлично, но этого недостаточно. Сможешь ли ты повторить это? Сможешь ли сыграть ещё лучше? Именно такой подход мы будем требовать и от всех наших молодых игроков», — цитирует Фернандеса ClutchPoints.