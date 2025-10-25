Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фернандес — о Дёмине: я горжусь им. Теперь важно, сможет ли он сделать следующий шаг

Фернандес — о Дёмине: я горжусь им. Теперь важно, сможет ли он сделать следующий шаг
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131) оценил выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Он готов выполнять свою работу. Как видно по статистике — четыре передачи, шесть подборов, девять очков и пять выполненных трёхочковых. Но для меня количество забитых мячей не так важно, мне важна его нацеленность на игру. Он бросает, и я каждый раз уверен, что мяч обязательно попадёт в кольцо. Конечно, из минусов — четыре потери, но такое случается. Сейчас у этих ребят игра идёт на очень высокой скорости, и это нормально для молодых баскетболистов.

Но я действительно горжусь им. Теперь важно, сможет ли он сделать следующий шаг, как он будет расти дальше. Он провёл на площадке 24 минуты — это отлично, но этого недостаточно. Сможешь ли ты повторить это? Сможешь ли сыграть ещё лучше? Именно такой подход мы будем требовать и от всех наших молодых игроков», — цитирует Фернандеса ClutchPoints.

Сейчас читают:
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Егор Дёмин и «Бруклин» почти сотворили чудо. Главные выводы из второй игры Егора в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android