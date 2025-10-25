Эксперт — о переломном моменте Дёмина в матче с «Кливлендом»: заслуживает уважения

Авторитетный журналист и эксперт, работающий на ESPN и Yes Network, Фрэнк Исола оценил выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131).

«Главное — сохранить уверенность в этот момент и понимать, что именно ему нужно брать на себя бросок, принимая возможные последствия. И тот факт, что Дёмин не побоялся сделать шаг вперёд и точно реализовать бросок, заслуживает уважения», — заявил Исола в эфире Yes Network.

Отметим, что Исола говорил о моменте, когда Дёмин в заключительной четверти за 3:48 до конца основного времени реализовал трёхочковый бросок, который сократил отставание в счёте до минимума — 120:121.