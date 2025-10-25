Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Эксперт — о переломном моменте Дёмина в матче с «Кливлендом»: заслуживает уважения

Эксперт — о переломном моменте Дёмина в матче с «Кливлендом»: заслуживает уважения
Авторитетный журналист и эксперт, работающий на ESPN и Yes Network, Фрэнк Исола оценил выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131).

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

«Главное — сохранить уверенность в этот момент и понимать, что именно ему нужно брать на себя бросок, принимая возможные последствия. И тот факт, что Дёмин не побоялся сделать шаг вперёд и точно реализовать бросок, заслуживает уважения», — заявил Исола в эфире Yes Network.

Отметим, что Исола говорил о моменте, когда Дёмин в заключительной четверти за 3:48 до конца основного времени реализовал трёхочковый бросок, который сократил отставание в счёте до минимума — 120:121.

