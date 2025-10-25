Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Виктор Вембаньяма трижды заблокировал одного и того же оппонента в течение одной минуты

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:116 в овертайме.

Французский баскетболист в начале матча продемонстрировал впечатляющие индивидуальные моменты, трижды подряд за одну минуту заблокировав броски тяжёлого форварда и лидера «Нью-Орлеана» Зайона Уильямсона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 29 очков (13 из 23 с игры, 3 из 4 — штрафные), сделав 11 подборов, девять блок-шотов, две передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-12».