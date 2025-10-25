Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

«Хорошая новость». Тренер «Енисея» назвал положительный момент перед игрой с «Уралмашем»

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался в преддверии матча регулярного чемпионата с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 25 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
«Уралмаш» — сильная, сыгранная команда с качественными игроками на каждой позиции. С начала чемпионата они доказали, что способны играть на равных с лидерами.

Хорошая новость для нас — восстановились Егор Рыжов и Дмитрий Сонько. Они уже тренируются с командой и смогут помочь в этой игре. Благодаря этому у нас станет больше вариантов в ротации и мы сможем дольше поддерживать высокий уровень игры», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

