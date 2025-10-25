Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фанат выбежал на паркет, из-за чего матч НБА был остановлен. В это время играл Егор Дёмин

Сегодня, 25 октября, прошёл очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 131:124 в пользу гостевой команды.

В середине заключительной четверти произошёл инцидент: на площадку выбежал неизвестный болельщик, который попытался пообщаться с защитником и лидером «Кливленда» Донованом Митчеллом и сделать с ним фотографию. Болельщика оперативно остановили сотрудники службы безопасности.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что в этот момент на паркете находился российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин, завершивший матч с девятью очками, шестью подборами и четырьмя передачами за 25 минут игрового времени.