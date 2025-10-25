Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

«Впервые за долгое время мы в полном составе». Вергун — о матче с «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался в преддверии матча с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
«Отсутствие побед у соперника на старте чемпионата не должно никого вводить в заблуждение. «Енисей» — это очень тренерская команда, с характером и с «размером». В большинстве матчей они не являются фаворитами, и именно это, на мой взгляд, даёт им определённое преимущество, которое они умело используют против тех, кто позволит себе их недооценить.

Впервые за долгое время мы в полном составе. Все 15 игроков полны желания проявить себя на паркете и играть за «Уралмаш». Сегодня наша задача — сфокусироваться на себе: энергию и желание преобразовать в эффективные действия. Нам нужно продолжать развиваться как команда — и на площадке, и за её пределами», — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.

