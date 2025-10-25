Лука Дончич установил новый рекорд НБА после 49 очков в матче с «Миннесотой»

26-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», установил новый рекорд НБА после домашнего матча с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110).

Лука стал первым игроком в истории североамериканской лиги, который в первых двух матчах сезона набрал 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передач. На его счету в матче с «волками» 49 очков, 11 подборов, восемь передач и три потери при коэффициенте полезности «+49».

В дебютном матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) у Дончича 43 очка, 12 подборов, девять передач, два перехвата и три потери при коэффициенте полезности «+50».