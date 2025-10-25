Скидки
16:00 Мск
Баскетбол

Лука Дончич установил новый рекорд НБА после 49 очков в матче с «Миннесотой»

Комментарии

26-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», установил новый рекорд НБА после домашнего матча с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110).

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 49, Ривз - 25, Хатимура - 23, Эйтон - 15, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рэндл - 26, Дивинченцо - 13, Макдэниелс - 10, Хиланд - 9, Кларк - 9, Рид - 5, Беранже - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Джузэнг - 1, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Конли

Лука стал первым игроком в истории североамериканской лиги, который в первых двух матчах сезона набрал 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передач. На его счету в матче с «волками» 49 очков, 11 подборов, восемь передач и три потери при коэффициенте полезности «+49».

В дебютном матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) у Дончича 43 очка, 12 подборов, девять передач, два перехвата и три потери при коэффициенте полезности «+50».

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
