«Нужно хотя бы 120% мотивации». Пистиолис — о матче с УНИКСом
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча центрального тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 c УНИКСом, который начнётся сегодня в 14:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
УНИКС
Казань
«Перед такого рода матчами не нужно говорить о мотивации. Она и так должна быть на 100-процентном уровне. Надо как-то найти ещё 20%, потому что нужно хотя бы 120%, чтобы побеждать в таких встречах, ведь соперник играет сильно, агрессивно в нынешнем сезоне. Они отлично выстроили состав прошедшим летом и пока показывают отличный баскетбол, играют в узнаваемом стиле главного тренера. Против УНИКСа всегда сложно», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.
