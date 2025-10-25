Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно хотя бы 120% мотивации». Пистиолис — о матче с УНИКСом

«Нужно хотя бы 120% мотивации». Пистиолис — о матче с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча центрального тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 c УНИКСом, который начнётся сегодня в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед такого рода матчами не нужно говорить о мотивации. Она и так должна быть на 100-процентном уровне. Надо как-то найти ещё 20%, потому что нужно хотя бы 120%, чтобы побеждать в таких встречах, ведь соперник играет сильно, агрессивно в нынешнем сезоне. Они отлично выстроили состав прошедшим летом и пока показывают отличный баскетбол, играют в узнаваемом стиле главного тренера. Против УНИКСа всегда сложно», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Материалы по теме
Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге
Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android