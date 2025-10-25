«Нужно хотя бы 120% мотивации». Пистиолис — о матче с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча центрального тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 c УНИКСом, который начнётся сегодня в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Перед такого рода матчами не нужно говорить о мотивации. Она и так должна быть на 100-процентном уровне. Надо как-то найти ещё 20%, потому что нужно хотя бы 120%, чтобы побеждать в таких встречах, ведь соперник играет сильно, агрессивно в нынешнем сезоне. Они отлично выстроили состав прошедшим летом и пока показывают отличный баскетбол, играют в узнаваемом стиле главного тренера. Против УНИКСа всегда сложно», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.