«Уралмаш» обыграл «Енисей» в 1-м овертайме сезона, у Красноярска 6-е поражение подряд

В субботу, 25 октября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Уралмаш». Красноярские баскетболисты со счётом 71:78 (20:18; 17:14; 9:16; 22:20; 3:10) уступили екатеринбуржцам.

Это был первый овертайм в сезоне-2025/2026 Единой лиги. Для «Енисея» это поражение стало шестым в шести матчах регулярного чемпионата.

Лучшим игроком в составе «Енисея» стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Мэтт Коулмэн — 14 очков, семь подборов, девять передач, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У «Уралмаша» отличился американский защитник Гарретт Нэвелс — 29 очков, два подбора, три передачи, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+23».