16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Енисей — Уралмаш, результат матча 25 октября 2025, счет 71:78, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Уралмаш» обыграл «Енисей» в 1-м овертайме сезона, у Красноярска 6-е поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 25 октября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Уралмаш». Красноярские баскетболисты со счётом 71:78 (20:18; 17:14; 9:16; 22:20; 3:10) уступили екатеринбуржцам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 78
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Артис - 17, Коулмэн - 14, Тасич - 10, Рыжов - 9, Антипов - 8, Долинин - 7, Сонько - 5, Шлегель - 1, Ведищев, Евдокимов, Середа, Ванин
Уралмаш: Нэвелс - 29, Далтон - 16, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Герасимов - 3, Эллис - 2, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков

Это был первый овертайм в сезоне-2025/2026 Единой лиги. Для «Енисея» это поражение стало шестым в шести матчах регулярного чемпионата.

Лучшим игроком в составе «Енисея» стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Мэтт Коулмэн — 14 очков, семь подборов, девять передач, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У «Уралмаша» отличился американский защитник Гарретт Нэвелс — 29 очков, два подбора, три передачи, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+23».

Новости. Баскетбол
