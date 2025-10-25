Скидки
16:00 Мск
Баскетбол

Тренер «Самары» сказал, что нужно его игрокам для победы над «Локомотивом-Кубань»

Тренер «Самары» сказал, что нужно его игрокам для победы над «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самарская область
«В «Локомотиве» обновлённый состав и новый тренер, наш соперник постепенно набирает ход. В субботу «Самаре» будет противостоять габаритная команда со слаженной защитой, играющая в смолболл через Винса Хантера и Ройса Хэмма. Хорошо нам знакомый Илья Попов цементирует «краску». Это позволяет краснодарцам делать размены и быть агрессивными на мяче.

Нам нужно быть готовыми работать под прессингом, принимать правильные решения по движению мяча, находить больше открытых атак и при случае использовать быстрые переходы. Необходимо оставаться в игре и продолжать быть командой. Мы готовимся. Провели тренировку в Краснодаре, разобрали соперника. Нам предстоит матч, который нужен для роста качества игры», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

