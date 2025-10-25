«Самое опасное — недооценивать». Тренер «Локо» Юдин — о матче с «Самарой»

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Самарой».
«Самое опасное – недооценивать «Самару». Несмотря на то что у них нет побед, практически в каждом своём матче им удавалось удивить соперника. Поэтому наша основная задача – избавиться от мысли, что это слабая команда. С учётом того состава, который у них есть, они показывают достаточно качественный баскетбол. Нам надо грамотно сыграть в защите и не дать почувствовать ритм лидерам «Самары» в нападении – Михайловскому и Чебуркину.
Рад узнать, что на матч продано много билетов. Хочу поблагодарить всех, кто приходит нас поддерживать. Это значит, что людям интересно смотреть на нашу игру. Мы это ценим», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.
