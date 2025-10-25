Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

«Самое опасное — недооценивать». Тренер «Локо» Юдин — о матче с «Самарой»
Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
2-я четверть
31 : 21
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Квитковских, Хэмм, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Маруфов, Михайловский, Минченко, Великородный, Косяков, Чикарев, Чебуркин

«Самое опасное – недооценивать «Самару». Несмотря на то что у них нет побед, практически в каждом своём матче им удавалось удивить соперника. Поэтому наша основная задача – избавиться от мысли, что это слабая команда. С учётом того состава, который у них есть, они показывают достаточно качественный баскетбол. Нам надо грамотно сыграть в защите и не дать почувствовать ритм лидерам «Самары» в нападении – Михайловскому и Чебуркину.

Рад узнать, что на матч продано много билетов. Хочу поблагодарить всех, кто приходит нас поддерживать. Это значит, что людям интересно смотреть на нашу игру. Мы это ценим», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

