УНИКС потерпел первое поражение в Единой лиге, уступив ЦСКА

В субботу, 25 октября, в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором действующий чемпион ЦСКА принимал лидера регулярки УНИКС. Московские баскетболисты со счётом 86:75 (22:19; 21:17; 22:20; 21:19) обыграли казанцев.

Для УНИКСа это поражение стало первым в семи матчах. Теперь в лиге не осталось ни одной команды с беспроигрышной серией.

Лучшим игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл — 25 очков, два подбора, шесть передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

У УНИКСа наиболее эффективным стал американский центровой Маркус Бингэм — 14 очков, пять подборов и три потери при коэффициенте эффективности «+15».