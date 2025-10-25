Скидки
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

ЦСКА — Уникс, результат матча 28 сентября 2025, счет 86:75, Единая лига ВТБ 2025-2026

УНИКС потерпел первое поражение в Единой лиге, уступив ЦСКА
Комментарии

В субботу, 25 октября, в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором действующий чемпион ЦСКА принимал лидера регулярки УНИКС. Московские баскетболисты со счётом 86:75 (22:19; 21:17; 22:20; 21:19) обыграли казанцев.

Для УНИКСа это поражение стало первым в семи матчах. Теперь в лиге не осталось ни одной команды с беспроигрышной серией.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 75
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 25, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 13, Астапкович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 7, Джекири - 4, Ухов - 1, Уэйр, Ганькевич, Карпенко, Антонов
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 14, Ли - 13, Брайс - 11, Пьерр - 6, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Захаров - 2, Лопатин - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

Лучшим игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл — 25 очков, два подбора, шесть передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

У УНИКСа наиболее эффективным стал американский центровой Маркус Бингэм — 14 очков, пять подборов и три потери при коэффициенте эффективности «+15».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
