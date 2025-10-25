«Очень обидно за болельщиков». Арсич — о поражении «Енисея» от «Уралмаша» в овертайме

Главный тренер «Енисея» Йовича Арсич прокомментировал поражение в матче с «Уралмашем» (71:78 ОТ) в первом овертайме Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

«Мне очень обидно за болельщиков, которые приходят и поддерживают нас, несмотря на неудачный старт чемпионата. Я им искренне благодарен и надеюсь, что в следующей игре всё будет лучше. Мы прогрессируем в некоторых аспектах на паркете, но снова нам не хватает хладнокровия в концовке, чтобы одержать победу. «Уралмаш» – более сыгранная и опытная команда, их игроки более сфокусированы на результате. Когда у нас начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана. Сегодня мы сыграли в защите лучше, чем в предыдущих матчах, но нам снова чуть-чуть не хватило», — сказал Арсич на пресс-конференции.