Главная Баскетбол Новости

«Очень обидно за болельщиков». Арсич — о поражении «Енисея» от «Уралмаша» в овертайме

«Очень обидно за болельщиков». Арсич — о поражении «Енисея» от «Уралмаша» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовича Арсич прокомментировал поражение в матче с «Уралмашем» (71:78 ОТ) в первом овертайме Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 78
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Артис - 17, Коулмэн - 14, Тасич - 10, Рыжов - 9, Антипов - 8, Долинин - 7, Сонько - 5, Шлегель - 1, Ведищев, Евдокимов, Середа, Ванин
Уралмаш: Нэвелс - 29, Далтон - 16, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Герасимов - 3, Эллис - 2, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков

«Мне очень обидно за болельщиков, которые приходят и поддерживают нас, несмотря на неудачный старт чемпионата. Я им искренне благодарен и надеюсь, что в следующей игре всё будет лучше. Мы прогрессируем в некоторых аспектах на паркете, но снова нам не хватает хладнокровия в концовке, чтобы одержать победу. «Уралмаш» – более сыгранная и опытная команда, их игроки более сфокусированы на результате. Когда у нас начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана. Сегодня мы сыграли в защите лучше, чем в предыдущих матчах, но нам снова чуть-чуть не хватило», — сказал Арсич на пресс-конференции.

