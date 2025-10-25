«Помогли своей пассивностью». Вергун — о победе над «Енисеем» в овертайме

Главный тренер команды «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о победе в матче с «Енисеем» (78:71 ОТ) в Единой лиге ВТБ.

«Хочу поздравить нас с очень важной и непростой победой. При всём уважении к сопернику мы помогали им в начале игры своей пассивностью, выбором атак, потерями, небрежностью, а хорошо организованная команда умеет качественно наказывать за такое. В конце мы сыграли более надежно и агрессивно, это послужило позитивным толчком к хорошему финишу. Будем делать правильные выводы. Уже меньше, чем через месяц нас ждёт вторая игра в Красноярске, очень хотелось бы играть качественнее с самого начала», — сказал Вергун на пресс-конференции.