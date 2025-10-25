«Помогли своей пассивностью». Вергун — о победе над «Енисеем» в овертайме
Главный тренер команды «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о победе в матче с «Енисеем» (78:71 ОТ) в Единой лиге ВТБ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 78
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Артис - 17, Коулмэн - 14, Тасич - 10, Рыжов - 9, Антипов - 8, Долинин - 7, Сонько - 5, Шлегель - 1, Ведищев, Евдокимов, Середа, Ванин
Уралмаш: Нэвелс - 29, Далтон - 16, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Герасимов - 3, Эллис - 2, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков
«Хочу поздравить нас с очень важной и непростой победой. При всём уважении к сопернику мы помогали им в начале игры своей пассивностью, выбором атак, потерями, небрежностью, а хорошо организованная команда умеет качественно наказывать за такое. В конце мы сыграли более надежно и агрессивно, это послужило позитивным толчком к хорошему финишу. Будем делать правильные выводы. Уже меньше, чем через месяц нас ждёт вторая игра в Красноярске, очень хотелось бы играть качественнее с самого начала», — сказал Вергун на пресс-конференции.
