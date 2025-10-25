Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Помогли своей пассивностью». Вергун — о победе над «Енисеем» в овертайме

«Помогли своей пассивностью». Вергун — о победе над «Енисеем» в овертайме
Комментарии

Главный тренер команды «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о победе в матче с «Енисеем» (78:71 ОТ) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 78
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Артис - 17, Коулмэн - 14, Тасич - 10, Рыжов - 9, Антипов - 8, Долинин - 7, Сонько - 5, Шлегель - 1, Ведищев, Евдокимов, Середа, Ванин
Уралмаш: Нэвелс - 29, Далтон - 16, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Герасимов - 3, Эллис - 2, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков

«Хочу поздравить нас с очень важной и непростой победой. При всём уважении к сопернику мы помогали им в начале игры своей пассивностью, выбором атак, потерями, небрежностью, а хорошо организованная команда умеет качественно наказывать за такое. В конце мы сыграли более надежно и агрессивно, это послужило позитивным толчком к хорошему финишу. Будем делать правильные выводы. Уже меньше, чем через месяц нас ждёт вторая игра в Красноярске, очень хотелось бы играть качественнее с самого начала», — сказал Вергун на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Очень обидно за болельщиков». Арсич — о поражении «Енисея» от «Уралмаша» в овертайме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android