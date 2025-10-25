Перасович — о поражении от ЦСКА: будем делать всё, чтобы переломить эту тенденцию

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение в центральном матче тура с ЦСКА (75:86) в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Сегодня они были намного лучше на площадке. Играли, как и всегда, жёстко, без ошибок, не допуская затяжных провалов, которые были у нас. Думаю, решающими стали три—четыре минуты в конце второй четверти и в начале третьей, когда соперник совершил рывок 19:2. После такого отрыва очень сложно вернуться в игру. С этого момента матч перешёл под контроль ЦСКА. Мы старались, но так и не смогли отыграться.

Да, последние два года ЦСКА обыгрывал нас в плей-офф. Это реальность. Мы боремся и будем делать всё возможное, чтобы переломить эту тенденцию. Сегодня, к сожалению, соперник был сильнее — у нас не было шансов. Но уверен, со временем мы прибавим и сможем обыграть их», — сказал Перасович на пресс-конференции.