Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — «Самара», результат матча 25 октября 2025, счет 101:84, Единая лига ВТБ – 2025/2026

17 очков Антона Квитковских помогли «Локо» победить «Самару» в домашнем матче ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 25 октября, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным клубом «Локомотивом-Кубань» и «Самарой». Встреча завершилась в пользу «Локо» со счётом (29:17, 17:20, 32:21, 23:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
101 : 84
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Квитковских - 17, Хантер - 16, Попов - 15, Робертсон - 12, Темиров - 11, Коновалов - 11, Миллер - 10, Ищенко - 5, Коско - 4, Хэмм, Шеянов, Самойленко
Самара: Чебуркин - 25, Михайловский - 22, Чеваренков - 9, Шейко - 8, Минченко - 7, Пивцайкин - 5, Кузнецов - 4, Великородный - 2, Косяков - 2, Маруфов, Чикарев

Наиболее результативным игроком в составе краснодарской команды стал 24-летний российский лёгкий форвард Антон Квитковских. Ему удалось набрать 17 очков, сделать восемь подборов, а также совершить две передачи.

Самым результативным игроком в составе самарского клуба стал 28-летний российский форвард Дмитрий Чебуркин. В ходе встречи он набрал 25 очков, сделал пять подборов, а также совершил один блок-шот.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге
Мощный УНИКС или мотивированный ЦСКА? Топ-5 интриг матча недели в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android