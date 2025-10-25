17 очков Антона Квитковских помогли «Локо» победить «Самару» в домашнем матче ЕЛ

Сегодня, 25 октября, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным клубом «Локомотивом-Кубань» и «Самарой». Встреча завершилась в пользу «Локо» со счётом (29:17, 17:20, 32:21, 23:26).

Наиболее результативным игроком в составе краснодарской команды стал 24-летний российский лёгкий форвард Антон Квитковских. Ему удалось набрать 17 очков, сделать восемь подборов, а также совершить две передачи.

Самым результативным игроком в составе самарского клуба стал 28-летний российский форвард Дмитрий Чебуркин. В ходе встречи он набрал 25 очков, сделал пять подборов, а также совершил один блок-шот.