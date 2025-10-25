Андреас Пистиолис назвал ключевой момент в игре с УНИКСом, предопределивший победу ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт матча между своими подопечными и казанским клубом УНИКС, который завершился со счётом 86:75 в пользу армейцев.

«Хочу поблагодарить болельщиков, нам всегда необходима их поддержка. Это была очень важная победа для нас, потому что УНИКС показал потрясающий баскетбол в начале сезона, у них отличный тренер, команда играет жёстко, видна гордость в игре. Мы сделали правильные выводы и вынесли уроки после «Меги». Сегодня у нас была лучшая защита среди всех матчей нынешнего сезона, выиграли подбор, это всегда важно для команды. Ключевым моментом было начало третьей четверти, когда мы создали отрыв. Обычно именно в третьей четверти УНИКС показывает всё, на что способен», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.