Баскетбол

Андреас Пистиолис назвал ключевой момент в игре с УНИКСом, предопределивший победу ЦСКА

Андреас Пистиолис назвал ключевой момент в игре с УНИКСом, предопределивший победу ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт матча между своими подопечными и казанским клубом УНИКС, который завершился со счётом 86:75 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 75
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 25, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 13, Астапкович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 7, Джекири - 4, Ухов - 1, Уэйр, Ганькевич, Карпенко, Антонов
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 14, Ли - 13, Брайс - 11, Пьерр - 6, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Захаров - 2, Лопатин - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«Хочу поблагодарить болельщиков, нам всегда необходима их поддержка. Это была очень важная победа для нас, потому что УНИКС показал потрясающий баскетбол в начале сезона, у них отличный тренер, команда играет жёстко, видна гордость в игре. Мы сделали правильные выводы и вынесли уроки после «Меги». Сегодня у нас была лучшая защита среди всех матчей нынешнего сезона, выиграли подбор, это всегда важно для команды. Ключевым моментом было начало третьей четверти, когда мы создали отрыв. Обычно именно в третьей четверти УНИКС показывает всё, на что способен», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Новости. Баскетбол
