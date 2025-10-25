Скидки
Единая лига: результаты матчей 25 октября

В субботу, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» подготовил результаты игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей 25 октября:

«Енисей» — «Уралмаш» — 71:78 ОТ;
ЦСКА — УНИКС — 86:75;
«Локомотив-Кубань» — «Самара» — 101:84.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл шесть из семи стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с четырьмя победами и одним поражением.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
