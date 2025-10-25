Скидки
Джип Шакила О'Нила стоимостью $ 180 тыс. был похищен во время транспортировки

Джип Шакила О'Нила стоимостью $ 180 тыс. был похищен во время транспортировки
Неизвестные похитили автомобиль Range Rover четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известного эксперта, аналитика и ведущего на телевидении американца Шакила О'Нила во время транспортировки машины из Атланты в Луизиану. Об этом информирует Page Six.

Согласно имеющейся информации, приблизительная цена машины составляет $ 180 тыс. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к данным о транспортировке автомобиля, взломав сайт компании, которая осуществляла перевозку. Благодаря этой информации им удалось угнать транспортное средство.

Ранее О'Нил высказался о скандале со ставками в НБА.

