Джип Шакила О'Нила стоимостью $ 180 тыс. был похищен во время транспортировки

Неизвестные похитили автомобиль Range Rover четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известного эксперта, аналитика и ведущего на телевидении американца Шакила О'Нила во время транспортировки машины из Атланты в Луизиану. Об этом информирует Page Six.

Согласно имеющейся информации, приблизительная цена машины составляет $ 180 тыс. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к данным о транспортировке автомобиля, взломав сайт компании, которая осуществляла перевозку. Благодаря этой информации им удалось угнать транспортное средство.

